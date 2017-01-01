Фейгін розповів, на кого Кремль може обміняти Сущенка

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Роман Сущенко і Марк Фейгін на суді

Фейгін припустив, що Сущенко розроблявся і був заарештований для обміну на когось

Адвокат Марк Фейгін вважає, що його підзахисного українського журналіста Романа Сущенка можуть обміняти на когось із кадрових розвідників РФ, які захоплені на Донбасі й сидять у київській тюрмі.

Про це він заявив у інтерв’ю газеті «Факти і коментарі».

«Висловлю свою суб'єктивну точку зору. Сущенко розроблявся і був заарештований для обміну на когось, хто зараз сидить у київській тюрмі (ми знаємо, що на Донбасі були захоплені в полон кадрові розвідники РФ), а може, і не лише в Україні», - сказав він.

На думку Фейгіна, ймовірність такого обміну – «50 на 50».

«Тут можна будувати найрізноманітніші версії, але відповідь ми отримаємо тільки тоді, коли Романа обміняють і ми побачимо, на кого або на що. Тоді і стане зрозуміло, навіщо вся ця «шпигунська» справа затівалася», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, що власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу.