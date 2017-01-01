  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фейгін розповів, на кого Кремль може обміняти Сущенка

    • Сьогодні, 09:07
    • Розсилка
    Роман Сущенко і Марк Фейгін на суді
    Роман Сущенко і Марк Фейгін на суді

    Фейгін припустив, що Сущенко розроблявся і був заарештований для обміну на когось

    Адвокат Марк Фейгін вважає, що його підзахисного українського журналіста Романа Сущенка можуть обміняти на когось із кадрових розвідників РФ, які захоплені на Донбасі й сидять у київській тюрмі.

    Про це він заявив у інтерв’ю газеті «Факти і коментарі».

    «Висловлю свою суб'єктивну точку зору. Сущенко розроблявся і був заарештований для обміну на когось, хто зараз сидить у київській тюрмі (ми знаємо, що на Донбасі були захоплені в полон кадрові розвідники РФ), а може, і не лише в Україні», - сказав він.

    На думку Фейгіна, ймовірність такого обміну – «50 на 50».

    «Тут можна будувати найрізноманітніші версії, але відповідь ми отримаємо тільки тоді, коли Романа обміняють і ми побачимо, на кого або на що. Тоді і стане зрозуміло, навіщо вся ця «шпигунська» справа затівалася», - зазначив адвокат.

    Читайте також

    Нагадаємо, що власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

    7 жовтня йому було висунуто обвинувачення у «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

    Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

    18 травня у Мосміськсуді в скарзі на продовження тримання під вартою Романа Сущенка до 30 червня було відмовлено.

    Як повідомлялося, дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу.

    Читайте також
    Марк Фейгін Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ