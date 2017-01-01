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    Фігурант справи про «гроші Януковича» заплатив 130 мільйонів і вийшов на волю

    • Сьогодні, 09:49
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    Андрій Головач
    Андрій Головач

    Екс-податківець отримав 5 років умовно із відтермінуванням

    Екс-очільника податкової міліції Андрія Головача, котрого затримали торік за справою Курченка-Клименка, відпустили з-під варти.

    Він визнав свою провину і отримав 5 років умовно з відтермінуванням, повідомляє ТСН.

    «У слідчих органах кажуть, що Головач компенсував збитки, завдані державі - сплатив у бюджет 130 мільйонів гривень», - зазначають журналісти.

    Головач фігурував у справі про неправомірно відшкодований фірмам «сім'ї Януковича» ПДВ на суму 3 млрд гривень. При затриманні також наклали арешт на майно підозрюваного – автопарк, котеджі, квартири, магазини і рахунки.

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    «Тоді цій події присвятило окрему прес-конференцію керівництво ГПУ, і навіть змонтували спеціальний відеофільм – відпустили ж затриманого тихо, щоб не сказати таємно», - йдеться в сюжеті.

    Журналісти зателефонували по коментар до самого Головача, однак той не відповів. Тоді вирушили на його пошуки за доступними адресами. Дружина екс-посадовця дала зрозуміти, що її чоловік на волі, але спілкуватися з пресою не бажає. Чи підписав він якісь угоди зі слідством – уточнювати не стала.

    У Генпрокуратурі також вирішили не коментувати жодним чином звільнення фігуранта справи.

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