Фігуранти у справі щодо трагедії в Княжичах відмовляються давати свідчення – Луценко

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Генпрокурор наголосив, що трагедія сталася через неузгодженість дій правоохоронців

Генеральна прокуратура констатує, що кілька фігурантів справи про перестрілку поліцейських у Княжичах Київської області відмовляються давати свідчення.

Про це журналістам сказав генпрокурор Юрій Луценко.

«На жаль, усі вони (загиблі поліцейські) стали жертвами непродуманих команд, а потім виконання посадових інструкцій... Це довга справа. Не всі навіть згодні ходити на допити», - зазначив він.

Луценко наголосив, що трагедія сталася через неузгодженість дій правоохоронців.

Раніше Луценко повідомив, коли чекати результатів слідства щодо Княжичів.

Нагадаємо, трагедія сталася в ніч на 3 грудня в Княжичах. Як повідомлялося раніше, під час перестрілки загинуло двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Нардеп Антон Геращенко повідомляв, що троє підозрюваних у розбої, почувши постріли, відмовилися від свого плану із грабежу і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 у бік Києва, де були затримані оперативниками. У них вилучено вогнепальну зброю. Їм буде висунуто звинувачення у скоєнні грабежу і розбою. Проте ЗМІ повідомили, що частині банди вдалося втекти.

Про всі обставини трагедії читайте тут.

Тим часом колеги загиблих у Княжичах працівників Держслужби охорони Сергія Орлова та Євгена Куртева вважають, що у Міністерстві внутрішніх справ подають неправдиву інформацію щодо обставин трагедії.

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Джерело: Українські новини