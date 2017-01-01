Філарет у центрі Києва провів молебень за мир в Україні

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Молебень за мир в Україні

Віруючі здійснили спільну молитву за звільнення полонених і в’язнів

У Києві на Софійській площі, а також в обласних центрах по всій Україні відбулася спільна молитва за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру.

Молитву за Україну здійснили предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет, а також очільники Української греко-католицької церкви, Римсько-католицької церкви в Україні, Української автокефальної православної церкви, Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів, Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської - п’ятидесятників та інших християнських конфесій.

Також віруючі здійснили спільну молитву за звільнення полонених і в’язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами свободи, за мирних мешканців Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації, за біженців та вимушених переселенців, які полишили рідні оселі, рятуючись від війни.

Як повідомлялося, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликали провести в неділю, 2 квітня, о 15 годині в Києві на Софійському майдані, а також в обласних центрах по всій Україні та в країнах українського поселення спільні молитви за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру, а також за звільнення полонених на Донбасі.

Джерело: Укрінформ