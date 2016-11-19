Філарет закликав українців перемагати Росію, дотримуючись посту

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2 квітня в Києві на Софійській площі предстоятель УПЦ КП проведе молитву за перемогу над агресором

Українська православна церква Київського Патріархату оголошує 3 квітня днем посту заради перемоги над агресором.

Такий анонс в кулуарах Верховної Ради зробив предстоятель УПЦ КП Філарет, передає Depo.ua.

«2 квітня буде молитва в усіх обласних центрах, насамперед в Києві, о 15:00 годині на Софійській площі, де будемо молитися за перемогу над агресором. А 3 квітня ми об'являємо день посту, тобто хто хоче, якщо може, повинен цілий день не їсти, а якщо не може, – до обіду, це буде наша молитва, щоб Господь допоміг нам перемогти агрессора», - сказав Філарет.

Нагадаємо, що молитви і пости за Україну в останні роки вже проводилися неодноразово.