Філатов показав жахливі фото руйнування мосту в Дніпрі

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Мер Дніпра закликав припинити писати листи, телефонувати чи просити дозвіл на проїзд аварійним мостом

Очільник міста Борис Філатов проінспектував Центральний міст у Дніпрі, який нещодавно закрили на капітальний ремонт. Результатами інспекції міський голова поділився на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, Борис Філатов виклав у соцмережі знімки, де видно майже остаточно кородовані металеві частини мосту та великі тріщини у бетонних елементах.

Очільник Дніпра також наголосив, що водіям громадського транспорту, які мають право пересуватися мостом, варто особливо звернути увагу на правила дорожнього руху.

«Пасажири маршрутних таксі, попросіть, будь ласка, водіїв не перевищувати на мосту швидкість. Не дай Господи, опинитеся в річці», - попередив Філатов.

Він також вкотре закликав припинити писати листи, телефонувати чи просити дозвіл на проїзд мостом, адже мост аварійний для всіх.