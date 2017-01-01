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    Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців

    • Сьогодні, 04:52
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    Представник Португалії Сальвадор Собрал
    Фото: ТСН
    Представник Португалії Сальвадор Собрал

    Представник Португалії Сальвадор Собрал під час прес-конференції говорив про біженців

    Один із фіналістів «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал, котрий представляє Португалію, під час першої прес-конференції у новому статусі закликав захищати права біженців.

    27-річний артист прийшов на зустріч із пресою у світшоті, на котрому написано S.O.S Refugees (Врятуйте біженців).

    Журналіст запитав, що значить його меседж, на що співак пояснив свою позицію.

    «Євробачення» - це велике європейське свято, але є речі, що турбують мене і я думаю, багатьох людей. Коли я думав про поїздку сюди, я одразу подумав про біженців. Вони тікають із своїх країн від смерті, не плутайте, ці люди – не мігранти, вони - біженці. Не можу сказати, що Європа не докладає зусиль, але процедура могла б бути простішою. Є так багато бюрократичних правил для людей, які біжать від смерті. Приміром, у людини, яка ледь врятувалася, просять свідоцтво про народження. Ми можемо спростити цей процес. Європа має допомогти створити законний і безпечний шлях для таких людей до країн, куди вони прямують. Якщо я тут, я маю донести твердження: якщо ми люди, ми маємо бути гуманними», - підкреслив Сальвадор.

    Цей спіч артиста викликав гучні оплески преси та його конкурентів.

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    Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців
    Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців
    Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців
    Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців

    Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

    Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

    Читайте також матеріал «Главкома»: «Євробачення» у Києві. Як потрапити на концерти і не прогадати з квитком

    Джерело: ТСН

    Євробачення Європа мігранти
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