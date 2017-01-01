Фіналіст «Євробачення» закликав врятувати біженців

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Фото: ТСН Представник Португалії Сальвадор Собрал

Представник Португалії Сальвадор Собрал під час прес-конференції говорив про біженців

Один із фіналістів «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал, котрий представляє Португалію, під час першої прес-конференції у новому статусі закликав захищати права біженців.

27-річний артист прийшов на зустріч із пресою у світшоті, на котрому написано S.O.S Refugees (Врятуйте біженців).

Журналіст запитав, що значить його меседж, на що співак пояснив свою позицію.

«Євробачення» - це велике європейське свято, але є речі, що турбують мене і я думаю, багатьох людей. Коли я думав про поїздку сюди, я одразу подумав про біженців. Вони тікають із своїх країн від смерті, не плутайте, ці люди – не мігранти, вони - біженці. Не можу сказати, що Європа не докладає зусиль, але процедура могла б бути простішою. Є так багато бюрократичних правил для людей, які біжать від смерті. Приміром, у людини, яка ледь врятувалася, просять свідоцтво про народження. Ми можемо спростити цей процес. Європа має допомогти створити законний і безпечний шлях для таких людей до країн, куди вони прямують. Якщо я тут, я маю донести твердження: якщо ми люди, ми маємо бути гуманними», - підкреслив Сальвадор.

Цей спіч артиста викликав гучні оплески преси та його конкурентів.

Нагадаємо, у Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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Джерело: ТСН