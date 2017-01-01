Financial Times: Екс-радник Януковича знайшов нового роботодавця – олігарха з Китаю

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Китайський мільярдер сказав виданню, що американський політтехнолог допомагатиме йому під час так званого інфраструктурного вибуху в США

Пол Манафорт, який минулого року очолював виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, а ще раніше був радником Віктора Януковича в Україні, тепер збирається давати поради китайському мільярдеру Яну Чі. Зокрема, американець хоче допомогти власнику будівельної імперії Pacific Construction Group з Китаю отримати інфраструктурні контракти в США на трильйон доларів. Про це сьогодні пише Financial Times, додаючи, що Манафорт і Ян Чі зустрічалися в Шанхаї минулого четверга.

Перед зустріччю китайський мільярдер сказав виданню, що американський політтехнолог допомагатиме йому під час так званого інфраструктурного вибуху в США.

Розмовляючи з журналістами у кімнаті для конференцій, оздобленій китайськими класичними малюнками, Ян Чі вказав на мапу США, зауваживши: «Цю мапу ми повісили тут для спеціального представника Трампа, Пола».

У Манафорта підтвердили, що він був у Шанхаї минулого тижня, але заперечили, що поїздка мала діловий характер. Пізніше представники американця підтвердили, що візит до Китаю таки був діловим, але заперечили, що йшлося про інфраструктурні проекти. Але джерело, поінформоване про переговори, розповіло Financial Times, що Манафорт у Китаї шукав угоди на конкретні проекти в США. Зустріч з Яном Чі була попередньою. За кілька місяців він «повернеться для продовження переговорів».