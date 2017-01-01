Фінансист пояснив, як націоналізація Приватбанку «підкосила» гривню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Приватбанк

Ринок уже розуміє, що за півроку курс гривні вийде на інший рівень, вважає експерт

До сезонних факторів тиску на гривню додалося падіння банків і націоналізація «Привату».

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив фінансовий аналітик Єгор Перелигін, розмірковуючи про причини зниження курсу української валюти.

«В будь-якій проблемі є класична частка – в даному випадку, сезонний фактор, про який каже НБУ. Падають аграрні продажі, будівельний цикл, який споживає металургійні продукти, зараз в найнижчій точці – ми не експортуємо в такій кількості як весною-літом. Плюс йде закупівля енергоносіїв – відповідно це тисне на платіжний баланс та відтік валюти. Але є також додатковий фактор, про який НБУ мовчить, населення піддається постійній паніці, тому що триває подальше падіння банків», - зазначив експерт.

Він пояснив, що вкладники банків-банкрутів забирають свої депозити в гривні, бо Фонд гарантування вкладів завжди виплачує їх в національній валюті за курсом на момент входження тимчасової адміністрації. Отримуючи свої вклади в гривні, люди одразу біжать на чорний ринок та купляють валюту.

«І це теж проблема – йде розгін курсу чорного ринку. Паралельно ринок реагує таким чином на входження держави у «Приватбанк». В «Приваті» основна маса вкладів була валютною, і ОВГЗ, які були надруковані державою для входження в капітал, будуть монетизуватись і конвертуватись державою в гривню. Але потім доведеться з цією гривнею виходити на міжбанк та купувати валюту. Тож чим більше народ буде забирати свої вклади після завершення їхніх термінів, тим більше держава в особі «Приватбанку» буде вимушена купувати валюту. Ринок починає потрохи розуміти, що будь-яка паніка, пов’язана з «Приватом», «Платінумом» призводить до того, що курс десь за півроку доведеться оцінювати зовсім на іншому рівні. І починає на все це реагувати», - вважає Перелигін.

За його словами, в Україні вже традиційно грудень-січень є дуже складними місяцями для української економіки та платіжного балансу - завжди національна валюта в ці два місяці відчуває себе під тиском. Але ситуація з «Приватом» – додатковий дуже вагомий психологічний фактор.

«До того ж, експортери зараз реагують на ситуацію з курсом, притримуючи валюту в надії на його подальший ріст. Абсолютно логічний хід з боку експортерів – притримувати валюту в зовнішніх торгівельних домах за кордоном або в інших юрисдикціях. До того ж, зараз абсолютно логічно з їхнього боку оптимізувати взагалі всю схематику продажів через зовнішні структури, щоб основна виручка осідала та обкладалася мінімальними податками в інших країнах. Експортерам вже набридає бути рятувальним колом для економіки країни», - додав фінансист.