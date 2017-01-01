Фінансовий аналітик пояснив, який сценарій чекає на «Платинум Банк»

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Націоналізації банку не буде

На фінансово-кредитну установу ПАТ «Платинум Банк» чекає ліквідація. Націоналізації банку не буде. Фізичні особи – вкладники отримають свої кошти. Про це розповів фінансовий аналітик Єгор Перелигін під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«З «Платинум Банком» буде дуже простий сценарій. Зараз буде тимчасова адміністрація, 4,8 млрд гривень виплат віддадуть фізичним особам. Це 97% портфеля. І далі буде ліквідація. Треба розуміти, що «Платинум Банк», якщо піти в економічну теорію, – це класична фінансова піраміда. Згадайте піраміди Понді», – каже Перелигін.

На його думку, націоналізації цієї фінансово-кредитної установи не буде. «Говорити про те, що щось із цим банком можна зробити і спробувати якісь заставні активи врятувати і реалізувати, навряд чи можна. Я дуже сумніваюся, що там є цікава застава», – продовжив аналітик.

Перелигін переконаний, що у 2017 році на фінансовому ринку банкопад триватиме, але він не буде таким стрімким. Очікується ліквідація ще 10–15 фінансово-кредитних установ. Це ті банки, які не зможуть докапіталізуватися.

Нагадаємо, що Фондом гарантування вкладів фізосіб прийнято рішення від 11 січня 2017 року про запровадження тимчасової адміністрації у «Платинум Банку» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

10 січня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення ПАТ «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних.

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