Фінкомітет Ради підтримав законопроект Порошенка про захист вкладників

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Комітет проголосував за підтримку президентського законопроекту

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендував парламенту прийняти проект закону про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо забезпечення державою вкладів фізичних осіб (реєстр. №5553, від 19.12.16), повідомляє «РБК-Україна». Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні комітету після обговорення в закритому режимі.

«Комітет проголосував за підтримку президентського законопроекту», – заявив голова комітету Сергій Рибалка.

Він зазначив, що дискусії точилися і щодо двох альтернативних проектів законів.

Як сказано в пояснювальній записці до документа №5553, законопроект розроблено з метою посилення тенденції з подолання кризових явищ у банківській системі України та закріплення прояви волі держави як власника державних банків у забезпеченні захисту інтересів вкладників – фізичних осіб.

Як раніше повідомлялось, націоналізований Приватбанк заборонив корпоративним клієнтам витрачати гроші, які були на рахунках до націоналізації банку.

Як повідомлялося, аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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