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    Фірташу доведеться провести у в’язниці ще добу

    • Сьогодні, 18:56
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    Арешт Фірташа&nbsp;<span>в будівлі Вищого земельного суду Відня</span>
    Арешт Фірташа в будівлі Вищого земельного суду Відня

    Дмитро Фірташ перебуватиме у в'язниці району Йозефштадт Відня щонайменше до другої половини дня п'ятниці

    Українському бізнесменові Дмитру Фірташу доведеться залишитися під вартою у віденській в'язниці, як мінімум, ще добу. Про це йдеться в рішенні суду від 23 лютого, що є в розпорядженні Укрінформу.

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    «Земельний суд Відня у кримінальних справах ухвалив рішення за ухвалою Віденської прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового затримання... Утримання під вартою не було схвалено», - йдеться у рішенні.

    Однак, обвинувачений перебуватиме у в'язниці району Йозефштадт Відня щонайменше до другої половини дня п'ятниці. Потім його мають випустити під підписку про невиїзд. Фірташ має здати паспорт та буде зобов'язаний регулярно відмічатися в поліції. Судді вважають мінімальним ризик того, що за таких умов Фірташ може спробувати сховатися.

    Також у рішенні зазначається, що прокуратура знову подала заяву про застосування до Фірташа запобіжного заходу у вигляді тимчасового утримання під вартою у зв'язку зі справою про екстрадицію в США.

    У засіданні, яке проходило в закритому режимі, взяли участь лише представники Віденської прокуратури та адвокати обвинуваченого.

    Як повідомлялось 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

    Сьогодні, 23 лютого, Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії.

    Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

    США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

    Адвокати можуть подати апеляцію протягом 14 днів.

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