Фіскали Донеччини викрили схему нелегального постачання товарів в «ДНР»

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Сума зловживань перевищила 100 млн гривень

Головне управління ДФС у Донецькій області викрило схему нелегального постачання товарів в так звану «ДНР» на суму більш, ніж 100 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

«В ході проведення слідчо-оперативних заходів було виявлено осіб, які фактично контролюють діяльність групи підприємств, розташованих як на території України, так і на тимчасово непідконтрольної українській владі території, та у період 2016-2017 рр., використовуючи реквізити підприємств – нерезидентів, зареєстрованих в юрисдикціях з пільговим оподаткуванням, здійснювали поставки товарів через територію Російської Федерації. В подальшому ці товари ввозились до м. Донецька через неконтрольовану ділянку державного кордону України», - йдеться в повідомленні.

У обласній ДФС дійшли висновку, що товари ввозились на територію країни без належного митного оформлення, та, як наслідок, без відповідної сплати податків та обов’язкових платежів. В результаті такої протиправної діяльності бюджет України недоотримав більш ніж 4 млн гривень.

Схема була викрита в рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.

Раніше співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою перекрили канал постачання зброї з тимчасово окупованих терористами територій для потреб диверсійних груп так званої «ДНР».