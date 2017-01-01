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    Фійон повернув подаровані йому дорогі костюми

    • Сьогодні, 07:24
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    Франсуа Фійон
    Франсуа Фійон

    Кандидат в президенти Франції визнав, що скоїв помилку, прийнявши дорогий подарунок

    Кандидат в президенти Франції, екс-прем'єр Франсуа Фійон повідомив в ефірі телеканалу France 2, що повернув подаровані йому дорогі костюми.

    «Це було помилкою. Я не повинен був приймати такий подарунок. Я повернув ці костюми», - заявив Фійон.

    Фійон раніше визнав, що за його дизайнерські костюми заплатив один з друзів - адвокат Робер Буржі.

    Буржі також підтвердив, що французький політик повернув йому костюми, зазначає ЗМІ.

    «Главком» повідомляв, що Франсуа Фійона нещодавно звинуватили у тому, що за він за п'ять років роботи в уряді, прийняв у подарунок зшиті на замовлення костюми загальною вартістю майже 50 тисяч євро.

    При цьому, в лютому 2017 року один з його друзів чеком оплатив два зшитих на замовлення костюма в бутіку Arnys, вартістю 13 тисяч євро.

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