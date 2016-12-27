Фізособам-підприємцям можуть дозволити не платити податок до квітня

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Сплата податків

Це стосується ФОПів, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також осіб, що здійснюють езалежну професійну діяльність

Фізичних осіб-підприємців, які не встигли ліквідуватися минулого року, можуть звільнити від сплати податку в сумі 704 грн у першому кварталі 2017 року. Відповідний законопроект №5633 було зареєстровано на сайті Верховної Ради.

У проекті закону пропонується запровадити трьохмісячний перехідний період для здійснення реєстраційних дій з припинення підприємницької діяльності ФОПів без сплати єдиного соціального внеску за цей період. Це стосується ФОПів, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність.

Така пропозиція пов'язана з тим, що на реалізацію реєстраційних дій з припинення господарської діяльності підприємці мали лише чотири робочих дні. Це призвело до того, що значна частина фізичних осіб-підприємців через адміністративні складнощі, неочікувану зміну законодавства та непоінформованість не встигла за такий короткий термін завершити реєстраційні дії та буде змушена сплатити єдиний соціальний внесок у 2017 році.

«Якщо така особа за цей час не отримувала доходи, вона звільняється від сплати єдиного соціального внеску в розмірі 704 грн, як це було передбачено законодавством до 1 січня 2017 року», – йдеться у пояснювальній записці.

Повідомлялось, що з 1 січня 2017 року єдиний соціальний внесок платитимуть навіть ті фізособи-підприємці, які не отримують дохід.

Джерело: Еспресо ТВ