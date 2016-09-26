Фонд держмайна готує нову стратегію приватизації – Білоус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Білоус

Суть нової стратегії зводиться до того, що вся приватизація ділитиметься на малу й велику

Фонд держмайна України спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі готує новий закон про приватизацію, покликаний змінити застарілі правила й стимулювати масштабну приватизацію. Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня. Україна» заявив голова ФДМ Ігор Білоус.

Він повідомив, що з 2005 по 2015 рр. в Україні на аукціонах у середньому продавалося близько 10 підприємств на рік. Трохи краща ситуація з малою приватизацією – Фонду вдалося поставити трирічний рекорд, продавши 135 об’єктів по всій країні. Але якщо діяти за застарілими правилами, на виконання плану підуть довгі роки.

«Суть нової стратегії зводиться до того, що вся приватизація ділитиметься на малу й велику. Об'єкти малої приватизації продаватимуться через систему «ProZorro. Продажі», до якої підключено електронні майданчики (біржі)», – розповів Білоус.

У ФДМ пропонують скасувати 25-річну практику, виключивши оцінювачів з процесу малої приватизації. «Зараз існує зачароване коло. Якщо оцінювач дасть реальну ціну і вона комусь здасться заниженою, то до нього одразу виникнуть питання з боку правоохоронців, хоча насправді ця оцінка близька до реального життя. ФДМ дає свою рецензію на оцінку, і якщо рецензент фонду скаже, що ця оцінка завищена, то до обох виникнуть питання», – пояснив Білоус.

На його думку, стартові ціни на об’єкти малої приватизації мають формуватися на базі заявок потенційних покупців, а не оцінювачів. «Ринок – найкращий індикатор вартості будь-якого активу», – зазначив голова ФДМ, уточнивши, що ініціативу підтримує Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

«Ми разом дійшли висновку, що систему треба змінювати. Ця стратегія має стосуватися і невеликих держпідприємств, у яких є хоч якийсь шанс бути проданими. Адже поки ми прагнемо продати якнайдорожче, але не виходить, вони накопичують борги, застарівають, розкрадаються, заважають процесу створення нових робочих місць тощо», - заявив Білоус в інтерв’ю.

Для великої приватизації Фонд пропонує закріпити інститут радників. Таку практику успішно використовували у Великобританії, США і навіть в Україні при продажу «Криворіжсталі» в 2005 році. Радниками виступають великі світові інвестиційні банки та аудиторські компанії, мета яких – оцінити стан і реальну вартість компанії, підготувати її та знайти покупця.

«Радник доводить процес до фіналу – до продажу. Це саме те, що потрібно у великих угодах, і це саме те, чого ФДМ самотужки забезпечити не може. У співробітників Фонду зовсім інша кваліфікація – вони можуть готувати до продажу невеликі об'єкти в значній кількості. А окремі «ювелірні» угоди на мільярди потрібно готувати тільки фахівцям із міжнародним досвідом роботи в продажах і купівлях активів», – наголосив голова фонду.