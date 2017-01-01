Фонд держмайна оприлюднив перелік підприємств ОРДЛО, які він вже не контролює

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Фото «Голос столиці»

У списку зазначено 31 підприємство у Луганській та 17- у Донецькій області

Фонд державного майна України оприлюднив перелік господарських підприємств, що розташовані у Донецькій та Луганській областях і на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Про це зазначено у відповіді ФДМУ від 4 травня, яке є у розпорядженні «Главкому».

До списку ввійшло 31 підприємство Луганщини і 17 – з Донецької області.

Серед них ПАТ «Завод «Красний Луч» (держчастка становить 100%), ПАТ «Укрвуглепромтранс» (100%), ВАТ «Стахановський завод металовиробів» (99,9%), ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» (60,8%), .ВАТ «Антрацитшахтобуд» (51%), ПАТ «Донецькобленерго» (25%), ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» (16,53%).

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Як відомо, за повідомленням українських ЗМІ, наприкінці березня цього року Служба безпеки України не змогла надати перелік українських підприємств, що перебуваються на окупованих територіях, зіславшись на таємницю слідства.

За даними російського видання «Комерсант», з квітня управління українськими заводами, які опинилися на території терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ «Внєшторгсервіс». Останнє пов’язають з бізнесменом-втікачем Сергієм Курченко.