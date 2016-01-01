Фонд держмайна пояснив причини непродажу ОПЗ та 6 обленерго

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Попередні заявки на участь у конкурсі з продажу ОПЗ надали компанії з США, Оману, Польщі та України

Причинами відсутності заявок від потенційних покупців 99,6% акцій Одеського припортового заводу на конкурсі, який мав відбутися 6 грудня 2016 року, стали негативна цінова кон’юнктура на ринках мінеральних добрив та газу, збиткова діяльність підприємства та борги перед «Group DF» Дмитра Фірташа. Про це йдеться у звіті Фонду держмайна за підсумками діяльності у 2016 році.

В звіті ФДМ зазначається, що підготовка ОПЗ до приватизації здійснювалась з залученням радників з міжнародного інвестбанку UBS, а також юристів Ernst&Young та Baker&McKenzie. В рамках підготовки підприємства до продажу була створена «Кімната даних» з майже 3 тис. документів, майже 20 тис. сторінок даних, понад 10 фінансових і податкових звітів та проведено переговори з 27 міжнародними компаніями. Попередні заявки на участь у конкурсі надали компанії з США, Оману, Польщі та України.

Окрім того, Фонд держмайна у своєму звіті вказав основні умови, які необхідно були виконати для успішної приватизації ОПЗ у 2015 і 2016 році та відповідальних за їхнє вчасне виконання.

Фонд держмайна надав схему приватизації ОПЗ

Зокрема, зазначається, що у 2015 році Верховна Рада лише з затримкою у 7 місяців прийняла необхідні зміни до Закону про приватизацію, а Кабмін та НБУ так і не врегулювали питання заміщення боргу перед «Group DF», що є на балансі ОПЗ. Водночас, за даними звіту, з боку ФДМ були вирішені питання зниження стартової ціни та банківських гарантій замість депозиту, а з боку НАК «Нафтогаз України» були надані гарантії для інвестора щодо поставок газу на ОПЗ.

Також у звіті повідомляється про підготовку до приватизації шести обленерго за участі радників з Deloitte. В рамках підготовки підготовлена «Кімната даних», що складається з майже 5 тис. документів, 30 тис. сторінок даних, проведено Energy Privatization Conference за участю 100 інвесторів. Переговори проведені з 30 міжнародних компаній, 15 компаній висловили зацікавленість участю у конкурсі та підписали договір NDA. На сьогоднішній день очікується на оголошення ФДМ аукціонів, яке планується після прийняття Верховною Радою Закону України «Про ринок електроенергії».