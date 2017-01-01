Фонд держмайна забрав гранітний кар'єр у екс-чиновника РНБО часів Януковича

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ДП «Головинський кар'єр»

Оренда закінчилася, але бізнесмен більше року незаконно використовував кар’єр

Фонд державного майна спільно зі Службою безпеки та ГУ Національної поліції повернули в державну власність ДП «Головинський кар'єр», який знаходився в незаконному користуванні колишнього орендаря.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

«Головинський кар'єр - один із найважливіших об'єктів держави у видобувній галузі. Обсяги запасів унікального граніту оцінюються ще на 200 років, він використовується у будівництві, оздобленні, в тому числі культурних памяток. Цей об’єкт був внесений у приватизаційний перелік 2015 року, і він підлягає прозорій відкритій приватизації, яка забезпечить його подальший ефективний розвиток. Фонд зробив усе, аби повернути об’єкт державі – законному власнику. Ми захистили інтереси держави», - сказав голова ФДМУ Ігор Білоус.

Як повідомили в прес-службі фонду, договір оренди з ПАТ «Головинський граніт» закінчився ще 21 грудня 2015 року, але повертати державі її власність після закінчення терміну договору орендар не погодився, і використовував його, ухиляючись від встановленого законодавством обов'язку повернути майно понад рік. Крім того, він намагався виставити боржником за використання державного майна саму державу. З питання повернення підприємства державі відбулося близько 100 судових засідань.

Згідно з держреєстром юросіб, кінцевими бенефіціарами ПАТ «Головинський граніт» вказані Віктор Михайлович Кошель і Ігор Петрович Яцук, який з квітня 2008 року по листопад 2011 року обіймав посаду заступника секретаря РНБО.