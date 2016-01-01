Фонд гарантування продав державі «Приватбанк» за 1 гривню

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Фонду гарантування виконував функцію контролю над банком, готував його до переведення у державну власність і передав новому власнику

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав державі 100% акцій «Приватбанку» за 1 гривню в рамках процедури націоналізації.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

«21 грудня 2016 року підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк» між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів. З моменту передачі власником 100% акцій банку є держава в особі Міністерства фінансів України», — йдеться у повідомленні.

Фонду гарантування виконував функцію контролю над банком, готував його до переведення у державну власність і передав новому власнику.

«Протягом 72 годин було сформовано резерви під активні операції, здійснено додаткову емісію акцій та забезпечено їх розміщення, внесено зміни до статуту банку, сформовано перехідний баланс, проведено усі необхідні процедури для продажу акцій та зміни власників банку», — повідомляють у Фонді гарантування.

Як повідомлялося, державний Приватбанк у середу, 21 грудня, здійснює всі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговує фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

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