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    Фонд гарантування вкладів: купівля «Платинум Банку» зірвалася через інвестора

    • Сьогодні, 05:24
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    «Платинум Банком» цікавився лише «ТАСкомбанк»

    Купівля «Платинум Банку» зірвалася через інвестора. Про це з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрія Оленчика повідомляє FinClub.

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    «ТАСкомбанк в п'ятницю відкликав свою пропозицію. Воно було єдиним», уточнив Оленчик .

    Як відомо, 17 лютого Фонд визнав невідбувшимся ауціон з виведення неплатоспроможного банку з ринку і відправив кредитну установу на ліквідацію.

    Активами Платинум Банку цікавилися три інвестори - ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро і ПУМБ. Однак тільки один з них - ТАСкомбанк - подав до Фонду свою пропозицію.

    «Інвестор зайшов дуже далеко і нам шкода, що угода зірвалася» - сказав Оленчик. ПУМБ вивчив дані Платинум Банку в кімнаті даних, але ніяких пропозицій не подавав.

    Як повідомляв «Главком», з 15 лютого по 6 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав розпочати виплати коштів вкладникам «Платинум Банку». 

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