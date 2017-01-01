Фонд гарантування вкладів: купівля «Платинум Банку» зірвалася через інвестора



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Платинум Банком» цікавився лише «ТАСкомбанк»

Купівля «Платинум Банку» зірвалася через інвестора. Про це з посиланням на заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрія Оленчика повідомляє FinClub.

«ТАСкомбанк в п'ятницю відкликав свою пропозицію. Воно було єдиним», уточнив Оленчик .

Як відомо, 17 лютого Фонд визнав невідбувшимся ауціон з виведення неплатоспроможного банку з ринку і відправив кредитну установу на ліквідацію.

Активами Платинум Банку цікавилися три інвестори - ТАСкомбанк, Банк Кредит Дніпро і ПУМБ. Однак тільки один з них - ТАСкомбанк - подав до Фонду свою пропозицію.

«Інвестор зайшов дуже далеко і нам шкода, що угода зірвалася» - сказав Оленчик. ПУМБ вивчив дані Платинум Банку в кімнаті даних, але ніяких пропозицій не подавав.

Як повідомляв «Главком», з 15 лютого по 6 березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб мав розпочати виплати коштів вкладникам «Платинум Банку».