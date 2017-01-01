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    Фото Яценюка із чотирма охоронцями викликало обурення у користувачів соцмереж

    • Сьогодні, 17:38
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    <p>Арсеній Яценюк</p>

    Арсеній Яценюк

    Великдень колишній прем’єр-міністр зустрів у Чернівцях

    Фото колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка під час освячення паски викликало бурхливу реакцію в мережі.

    Знімок він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

    «У Чернівцях сьогодні прохолодно, але настрій виключно святкове. Зі святом всіх! Христос Воскрес!» - підписав фотографію Яценюк.

    Користувачів соцмережі обурило кількість охорони колишнього прем'єр-міністра.

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    «Щось охорони занадто багато…» - констатували користувачі соцмереж.

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