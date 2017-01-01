Фракція БПП втратила ще одного депутата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Владислав Голуб

Сироїд оголосила про вихід Голуба з фракції БПП

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка» депутата Владислава Голуба.

«До президії надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід зі складу фракції партії «Блок Петра Порошенка», – повідомила вона на засіданні у п’ятницю.

Після виходу Голуба у фракції лишилося 140 депутатів.

Нагадаємо, 4 квітня Голуб заявив, що виходить з фракції «Блок Петра Порошенка». Він повідомив, що таке рішення обумовлено цілою низкою причин, воно зважене та «продиктоване станом існуючих речей у країні і бажанням працювати на конкретний результат».

Дивіться матеріал «Главкома»: Андрій Вадатурський: БПП – це партія влади, яка вже нікому не потрібна

Читайте також статтю: Депутат Юрій Бублик вийшов з БПП: Бути співучасником злочинів надалі я не готовий