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    Фракція БПП втратила ще одного депутата

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    Нардеп Владислав Голуб
    Нардеп Владислав Голуб

    Сироїд оголосила про вихід Голуба з фракції БПП

    Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила про вихід з фракції «Блок Петра Порошенка» депутата Владислава Голуба.

    «До президії надійшла заява від народного депутата Голуба про його вихід зі складу фракції партії «Блок Петра Порошенка», – повідомила вона на засіданні у п’ятницю.

    Після виходу Голуба у фракції лишилося 140 депутатів.

    Нагадаємо, 4 квітня Голуб заявив, що виходить з фракції «Блок Петра Порошенка». Він повідомив, що таке рішення обумовлено цілою низкою причин, воно зважене та «продиктоване станом існуючих речей у країні і бажанням працювати на конкретний результат».

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