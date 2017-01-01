Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон та Володимир Путін

У разі деескалації конфлікту на Донбасі санкції проти РФ посилюватися не будуть, заявив Макрон

У разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресс-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним, трансляцію і синхроний переклад якої вели російські ЗМІ.

«Я підтверджую, що я говорив, що якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але це якщо буде ескалація. Але якщо буде деескалація, то цього не станеться, і я бажаю, щоб булла сааме деескалація» - заявив президент Фрації.

У зв'язку з цим він також додав, що в найближчі тижні буде проведена зустріч у нормадському форматі, яка дозволить провести оцінку ситуації.

Макрон при цьому висловив побажання, щоб ОБСЄ підготовуала доповідь для чотирьох сторін і пояснила, що відбувається у зоні конфлікту.

Як відомо, Макрон наполягає провести переговори в «нормандському форматі» якнайшвидше.