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    Франція готова посилити санкції проти Росії у разі ескалації на Донбасі

    • Сьогодні, 19:23
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    Еммануель Макрон та Володимир Путін
    Еммануель Макрон та Володимир Путін

    У разі деескалації конфлікту на Донбасі санкції проти РФ посилюватися не будуть, заявив Макрон

    У разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити.

    Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній пресс-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним, трансляцію і синхроний переклад якої вели російські ЗМІ.

    «Я підтверджую, що я говорив, що якщо знадобиться, то потрібно буде посилити санкції, але  це якщо буде ескалація. Але якщо буде деескалація, то цього не станеться, і я бажаю, щоб булла сааме деескалація» - заявив президент Фрації.

    У зв'язку з цим він також додав, що в найближчі тижні буде проведена зустріч у нормадському форматі, яка дозволить провести оцінку ситуації.

    Макрон при цьому висловив побажання, щоб ОБСЄ підготовуала доповідь для чотирьох сторін і пояснила, що відбувається у зоні конфлікту.

    Як відомо, Макрон наполягає провести переговори в «нормандському форматі» якнайшвидше.

     

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