Франція не визнає анексії Криму, - Олланд

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Франсуа Олланд

Скасування санкцій проти Росії можливе лише за умови чіткого виконання мінських домовленостей, - президент Франції

Скасування санцій проти Росії можливе тільки при повному виконанні мінських домовленостей. Про це заявив президент Франсуа Олланд під час виступу перед дипломатичним корпусом, повідомляє у Twitter посол України у Франції Олег Шамшур.

«Щойно Франсуа Олланд завершив виступ перед дипломатичним корпусом: Франція не визнає анексію Криму; санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінська», - зазначив Шамшур.

«Але я хотів би, в першу чергу, поговорити про Україну... Ми (разом з Ангелою Меркель. - Авт.) намагаємося домогтися виконання мінських угод при кожній зустрічі в «нормандському форматі» і при кожній телефонній розмові. І ми не втрачаємо нашого ентузіазму. У будь-якому разі, наша старанність і наша залученість - щоб домогтися результату - залишаються такими ж. І в той же час, я це говорю з усією ясністю: санкції не можуть бути зняті, поки взяті зобов'язання не будуть виконані», - цитує Олланда «Новая газета».

Як відомо, наприкінці минулого року Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили за продовження санкцій проти Росії.

Джерело: Укрінформ