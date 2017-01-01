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    Франція посилить військову співпрацю з країнами ЄС

    • Сьогодні, 20:05
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    Міністр оборони Франції Сільві Гулар (в центрі)
    Міністр оборони Франції Сільві Гулар (в центрі)

    Таку заяву зробив міністр оборони Франції Сільві Гулар

    Новий міністр оборони Франції Сільві Гулар закликала продовжувати європейські оборонні проекти і більш тісно співпрацювати з Німеччиною. Про це повідомляє Reuters.

    «Я маю намір продовжувати європейські оборонні проекти. Деякі елементи вже існують, але інші все ще повинні бути розроблені, щоб краще забезпечити нашу безпеку в такі моменти взаємозалежності. Для досягнення цих зусиль співпраця з Німеччиною буде вирішальною», - сказала вона.

    Гулар також сказала, що вона хоче переконатися, що франко-британське співробітництво в галузі безпеки й оборони не постраждає від рішення Лондона вийти зі складу Євросоюзу.

    ЄС НАТО Франція
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