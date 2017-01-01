Франція посилить військову співпрацю з країнами ЄС

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Міністр оборони Франції Сільві Гулар (в центрі)

Таку заяву зробив міністр оборони Франції Сільві Гулар

Новий міністр оборони Франції Сільві Гулар закликала продовжувати європейські оборонні проекти і більш тісно співпрацювати з Німеччиною. Про це повідомляє Reuters.

«Я маю намір продовжувати європейські оборонні проекти. Деякі елементи вже існують, але інші все ще повинні бути розроблені, щоб краще забезпечити нашу безпеку в такі моменти взаємозалежності. Для досягнення цих зусиль співпраця з Німеччиною буде вирішальною», - сказала вона.

Гулар також сказала, що вона хоче переконатися, що франко-британське співробітництво в галузі безпеки й оборони не постраждає від рішення Лондона вийти зі складу Євросоюзу.