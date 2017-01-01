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    Франція стурбована російською мілітаризацією Криму

    • Сьогодні, 20:44
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    Окупація Криму
    Окупація Криму

    Міністерство закордонних справ Франції зробило заяву до третіх роковин окупації Криму Росією

    Міністерство закордонних справ Франції висловило стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в окупованому Криму, а також російською мілітаризацією півострова. Текст заяви міністерства опублікував посол України у Франції Олег Шамшур у своєму Тwitter.

    «Через три роки після анексії Криму Росією Франція, як і раніше, залишається рішуче налаштованою на повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться в тексті заяви.

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    У зовнішньополітичному відомстві Франції підкреслили, що нехтування кордонами суперечить міжнародному праву і є прямою загрозою міжнародній безпеці та призводить до серйозних наслідків для міжнародного порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав.

    «Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський Союз і Франція не визнають анексію Криму Росією», - наголошується у повідомленні.

    Як зазначається, Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням ситуації у галузі прав людини, зокрема, серед кримських татар. Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року, надзвичайно важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу в галузі прав людини і неурядові організації, що захищають права людини, мали безперешкодний доступ до всієї території України, в тому числі до Криму і Севастополя. Франція закликає до звільнення усіх осіб, затриманих в порушення міжнародного права, наголосили в міністерстві.

    Джерело: Укрінформ

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