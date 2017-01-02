Франція закликала Москву дотримуватися перемир'я в Сирії

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Париж рішуче засуджує будь-які дії Росії, що можуть призвести до продовження бойових дій у Сирії

Франція закликала Росію припинити бойові дії в Сирії і поважати крихкий режим припинення вогню.

Про це в ефірі радіо France Inter заявив прем'єр-міністр Франції Бернар Казнев, повідомляє Al-Arabia.

«Ми рішуче засуджуємо будь-які дії Росії, що можуть призвести до продовження бойових дій у Сирії. Ми закликаємо Росію припинити брати участь у військових операціях, що мають смертоносний характер», — наголосив він.

Казнев висловив сподівання, що переговори між різними силами в Сирії продовжаться, щоб перемир'я могло зберегтися.

Нагадаємо, президент Франції прибув до Іраку.

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