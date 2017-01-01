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    Франція закликала покарати бойовиків за сексуальні домагання до спостерігачів ОБСЄ

    • Сьогодні, 16:43
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    Місія ОБСЄ на Донбасі
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    Винні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії, наголошують у МЗС Франції

    Міністерство закордонних справ Франції засуджує інцидент із сексуальними домаганнями щодо спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, який трапився на окупованій території Донбасу 5 травня.

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    Про це йдеться в заяві МЗС Франції, поширеній посольством країни в Україні.

    «Франція рішуче засуджує будь-які перешкоди належній роботі місії ОБСЄ, зокрема зумисні і систематичні залякування на її адресу з боку сепаратистів. Винні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії», — йдеться у заяві.

    «Ми закликаємо всі сторони конфлікту, і особливо сепаратистів, гарантувати місії ОБСЄ вільний, безперешкодний та безпечний доступ до її зони відповідальності, а також долучитись до виконання Мінських домовленостей, які становлять єдиний шлях до вирішення конфлікту», — зазначили в установі.

    Нагадаємо, в неділю, 6 травня, в ОБСЄ заявили про те, що на окупованій території Луганської області спостерігачка ОБСЄ зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, «озброєного автоматом АК-47».

    Очільник СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав бойовиків не допустити повторення сексуальних домагань до спостерігачів.

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