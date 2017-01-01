Франція закликала покарати бойовиків за сексуальні домагання до спостерігачів ОБСЄ

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Винні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії, наголошують у МЗС Франції

Міністерство закордонних справ Франції засуджує інцидент із сексуальними домаганнями щодо спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, який трапився на окупованій території Донбасу 5 травня.

Про це йдеться в заяві МЗС Франції, поширеній посольством країни в Україні.

«Франція рішуче засуджує будь-які перешкоди належній роботі місії ОБСЄ, зокрема зумисні і систематичні залякування на її адресу з боку сепаратистів. Винні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії», — йдеться у заяві.

«Ми закликаємо всі сторони конфлікту, і особливо сепаратистів, гарантувати місії ОБСЄ вільний, безперешкодний та безпечний доступ до її зони відповідальності, а також долучитись до виконання Мінських домовленостей, які становлять єдиний шлях до вирішення конфлікту», — зазначили в установі.

Нагадаємо, в неділю, 6 травня, в ОБСЄ заявили про те, що на окупованій території Луганської області спостерігачка ОБСЄ зазнала сексуальних домагань з боку чоловіка, «озброєного автоматом АК-47».

Очільник СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав бойовиків не допустити повторення сексуальних домагань до спостерігачів.