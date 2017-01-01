Франція застерегла Росію від втручання у президентські вибори
- Вчора, 22:46
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За словами міністра, Франція встановить чіткі межі, «у тому числі вживатиме заходів, коли необхідно»
Франція не терпітиме втручання Росії або будь-якої іншої країни в перебіг президентських виборів і вживе відповідні заходи в разі необхідності.
Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ейро, передає Reuters.
Як зазначає агентство, висловлювання міністра з'явилися після скарг партії кандидата в президенти Еммануеля Макрона.
Генеральний секретар партії «Вперед!» Рішар Ферран сказав, що підконтрольні російській владі Russia Today і Sputnik поширюють неправдиві повідомлення, щоб налаштувати громадську думку проти Макрона.
Крім того, проти його передвиборної кампанії, за твердженням голови партії, відбуваються численні кібератаки.
«Ми не потерпимо будь-якого втручання в наш виборчий процес, ні з боку Росії, ні з боку будь-якої держави. Це питання нашої демократії, нашого суверенітету, нашої національної незалежності», — сказав Ейро.
За словами міністра, Франція встановить чіткі межі, «у тому числі вживатиме заходів, коли необхідно».