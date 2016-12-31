Французька дослідниця Росії: теорія «русского міра» нагадує прагнення «великої Німеччини»

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Сесіль Вессьє

Росія з історією чудово працює, аби створювати свої міфи, вважає Сесіль Вессьє

Політолог Сесіль Вессьє, яка досліджує Росію, стверджує, що теорія «русского міра» нагадує процеси, що відбувались у Німеччині на початку 20-го сторіччя. Про це вона повідомила під час свого інтерв’ю «Главкому».

«Ми не змогли пояснити простою мовою, чому радянський режим був імперіалістичним. Так, був ГУЛАГ, не було свободи, про це говорили, це дійшло до людей. Але слід визнати: історія нічого не вчить, і це дуже прикро. Не можна порівнювати Путіна з Гітлером, але теорія «русского міра» нагадує прагнення «великої Німеччини» – це факт», – зазначає політолог.

За словами дослідниці, вчені недостатньо дослідили радянську пропаганду, прийоми якої наразі фактично застосовуються у сучасній Росії.

«Історія грає величезну роль, це не можна заперечувати. А Росія з історією чудово працює, аби створювати свої міфи», – стверджує Сесіль Вессьє.

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