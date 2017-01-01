Французька компанія Air Liquide оголосила про відхід з українського ринку

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Єнакієвський металургійний завод

На Єнакіївському метзаводі Air Liquide реалізовував проект будівництва передової повітророздільної установки

У п'ятницю, 3 березня,, французька компанія Air Liquide у своєму повідомленні оголосила про припинення діяльності в Україні дочірнього підприємства Air Liquide Yenakievo, розташованого на Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ). Поштовхом до цього рішення стало оголошення про встановлення адміністративного контролю над ЄМЗ з боку так званої «ДНР», передає Businesswire.

Внаслідок блокади залізничного сполучення з НКТ Єнакіївський меткомбінат був змушений зупинити свою роботу, після чого представники невизнаної республіки оголосили про експропріацію підприємства. На Єнакіївському метзаводі Air Liquide реалізовував проект будівництва передової повітророздільної установки.

«Те, що велика іноземна компанія йде з України, – це поганий сигнал для іноземних інвесторів», - заявив голова Федерації металургів України Сергій Бєлєнький. «Для відновлення привабливості української металургії в очах міжнародних партнерів уряд має підтримати український ГМК всіма можливими способами і певною мірою компенсувати результати залізничної блокади НКТ і протизаконні дії представників невизнаних республік по експропріацію активів українських компаній на тимчасово неконтрольованій території», - підкреслив керівник Федерації.

Інвестиційний проект з будівництва повітророздільної установки на ЄМЗ здійснювався з 2011 року. Загальний обсяг інвестицій Air Liquide повинен був скласти близько 100 млн євро, фінансування здійснювалося за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Цей проект був одним з найбільш великих зарубіжних інвестиційних вкладень у розвиток металургійної промисловості в Україні.

Джерело: 112 Україна