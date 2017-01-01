Французька поліція провела антитерористичні рейди, є затримані
- Вчора, 23:51
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Арешти проводилися в рамках розслідування теракту
У трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в рамках антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.
Про це повідомляє The Local France.
«Поліція здійснила арешти у вівторок вранці в Роані в центральній частині Франції, а також в Руані і Вільнев-д'Аску на півночі», - йдеться у повідомленні.
Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю, повідомила газета Le Parisien.
Арешти проводилися в рамках розслідування теракту, однак якого саме, не уточнюється.
«Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.
Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями
Джерело: Укрінформ