Французька поліція провела антитерористичні рейди, є затримані

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Поліція Франції

Арешти проводилися в рамках розслідування теракту

У трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в рамках антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.

Про це повідомляє The Local France.

«Поліція здійснила арешти у вівторок вранці в Роані в центральній частині Франції, а також в Руані і Вільнев-д'Аску на півночі», - йдеться у повідомленні.

Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю, повідомила газета Le Parisien.

Арешти проводилися в рамках розслідування теракту, однак якого саме, не уточнюється.

«Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями

Джерело: Укрінформ