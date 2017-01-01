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    Французька поліція провела антитерористичні рейди, є затримані

    • Вчора, 23:51
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    Поліція Франції
    Поліція Франції

    Арешти проводилися в рамках розслідування теракту

    У трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску - в рамках антитерористичної операції поліція затримала п'ятьох осіб.

    Про це повідомляє The Local France.

    «Поліція здійснила арешти у вівторок вранці в Роані в центральній частині Франції, а також в Руані і Вільнев-д'Аску на півночі», - йдеться у повідомленні.

    Під час рейду в останньому місті офіцери поліції вилучили важку вогнепальну зброю, повідомила газета Le Parisien.

    Арешти проводилися в рамках розслідування теракту, однак якого саме, не уточнюється.

    «Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями

    Джерело: Укрінформ

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