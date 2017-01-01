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    Французькі вчені шукають добровольців, які готові за 16 тис євро два місяці лежати в ліжку

    • Сьогодні, 06:14
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    В такій позиції мають знаходитись добровольці
    В такій позиції мають знаходитись добровольці

    Вчені обіцяють заплатити добровольцям 16 тисяч євро

    Французькі вчені з міста Тулуза відкрили незвичайну вакансію. Їм потрібні добровольці, які зможуть два місяці лежати в ліжку. Пропонують хорошу компенсацію.

    Для того, щоб взяти участь в програмі, вік кандидата повинен бути від 25 до 40 років, а індекс ваги в межах від 22 до 27.

    Експеримент проводиться для створення стану організму, близькому до того, в якому знаходяться космонавти в невагомості. Випробовувані повинні будуть 60 днів лежати на ліжку під нахилом, щоб ноги були вище тулуба. Їсти і митися їм теж доведеться лежачи.

    Вчені обіцяють заплатити 16 тисяч євро, але протягом 4-х років.

    Подати заявку можна на сайті інституту.

    Джерело: Новое Время

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