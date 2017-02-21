  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Французькі журналісти з’ясували, як Кремль готує переобрання Путіна

    • Сьогодні, 17:14
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Володимир Путін

    У Путіна ламають голову, як забезпечити йому на виборах 70% голосів при явці у стільки ж відсотків

    У 2018 року господар Росії здобуде перемогу на виборах, але потрібно, щоб явка і результат були високими, пише французька газета Le Figaro.

    Знак, які про це віщує: Володимир Путін з початку цього року звільнив як мінімум 5 губернаторів, пише видання і додає: «всі ці вищі посадові особи були замінені молодими технократами, подібними до тих, хто з літа минулого року заповнює кулуари президентської адміністрації: приплив свіжої крові покликаний компенсувати відсталість , яка, на думку російських аналітиків, превалює у владних верхах».

    «Якщо саме по собі переобрання Володимира Путіна здається забезпеченим, то вже тепер Кремль ламає голову над режисурою майбутньої перемоги. «70-70» представляється як одна з формул-талісманів, до яких належить звести розклад, ці дві цифри позначають відповідно відсоток явки і результат на виборах, - повідомляє газета. - Навіть якщо для цього знадобиться змінити виборчий закон. Громадяни, відсутні вдома в день голосування, можуть без попередження з'явитися в найближчий виборчу дільницю. Молоді росіяни, традиційно байдужі до питань політики, отримають доступ до комп'ютерної гри після того, як опустять свій виборчий бюлетень в урну. Під видом жарту один високопоставлений чиновник згадав полювання на покемонів в виборчій дільниці».

    У статті йдеться, що масштаб перемоги буде залежати від характеру виборів, які повинні бути схожими не так на змагання, як на референдум. «Головний опозиціонер Олексій Навальний був відсторонений від участі у виборах через судовий вирок, тільки таким «історичним» лібералам, як зносостійкий Григорій Явлінський («Яблуко»), було дозволено конкурувати. «Штучно створювати нових кандидатів сенсу немає, виборці не будуть обдурені», - аргументують радники Володимира Путіна. «Йтиметься про плебісцит, в якому офіційно братимуть участь інші кандидати і результат якого повинен буде розв'язати президенту руки для проведення непопулярних економічних реформ», - розшифровує політолог Ігор Бунін. Зокрема, йдеться про підвищення віку виходу на пенсію, йдеться в статті.

    «На думку Григорія Мельконьянца, співголови ради руху на захист прав виборців «Голос», поставлена задача відноситься до числа нерозв'язних проблем, - йдеться в статті. - В кінцевому рахунку, пророкує захисник прав виборців, «людей змусять прийти на голосування, де їх будуть стимулювати подарунками або квитками на спектакль. Як зазвичай».

    Читайте також
    Росія вибори Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ