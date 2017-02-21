Французькі журналісти з’ясували, як Кремль готує переобрання Путіна

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Володимир Путін

У Путіна ламають голову, як забезпечити йому на виборах 70% голосів при явці у стільки ж відсотків

У 2018 року господар Росії здобуде перемогу на виборах, але потрібно, щоб явка і результат були високими, пише французька газета Le Figaro.

Знак, які про це віщує: Володимир Путін з початку цього року звільнив як мінімум 5 губернаторів, пише видання і додає: «всі ці вищі посадові особи були замінені молодими технократами, подібними до тих, хто з літа минулого року заповнює кулуари президентської адміністрації: приплив свіжої крові покликаний компенсувати відсталість , яка, на думку російських аналітиків, превалює у владних верхах».

«Якщо саме по собі переобрання Володимира Путіна здається забезпеченим, то вже тепер Кремль ламає голову над режисурою майбутньої перемоги. «70-70» представляється як одна з формул-талісманів, до яких належить звести розклад, ці дві цифри позначають відповідно відсоток явки і результат на виборах, - повідомляє газета. - Навіть якщо для цього знадобиться змінити виборчий закон. Громадяни, відсутні вдома в день голосування, можуть без попередження з'явитися в найближчий виборчу дільницю. Молоді росіяни, традиційно байдужі до питань політики, отримають доступ до комп'ютерної гри після того, як опустять свій виборчий бюлетень в урну. Під видом жарту один високопоставлений чиновник згадав полювання на покемонів в виборчій дільниці».

У статті йдеться, що масштаб перемоги буде залежати від характеру виборів, які повинні бути схожими не так на змагання, як на референдум. «Головний опозиціонер Олексій Навальний був відсторонений від участі у виборах через судовий вирок, тільки таким «історичним» лібералам, як зносостійкий Григорій Явлінський («Яблуко»), було дозволено конкурувати. «Штучно створювати нових кандидатів сенсу немає, виборці не будуть обдурені», - аргументують радники Володимира Путіна. «Йтиметься про плебісцит, в якому офіційно братимуть участь інші кандидати і результат якого повинен буде розв'язати президенту руки для проведення непопулярних економічних реформ», - розшифровує політолог Ігор Бунін. Зокрема, йдеться про підвищення віку виходу на пенсію, йдеться в статті.

«На думку Григорія Мельконьянца, співголови ради руху на захист прав виборців «Голос», поставлена задача відноситься до числа нерозв'язних проблем, - йдеться в статті. - В кінцевому рахунку, пророкує захисник прав виборців, «людей змусять прийти на голосування, де їх будуть стимулювати подарунками або квитками на спектакль. Як зазвичай».