Французькі ЗМІ «похоронили» письменницю Світлану Алексієвич
- Сьогодні, 13:21
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Лауреатка Нобелевської премії з літератури спростувала повідомлення про свою смерть
Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич спростувала повідомлення про свою смерть.
Про це повідомляє РБК.
«Кому таке захотілося це поширювати навіть не уявляю. Мої книги перевели на корейську мову і я зараз в Сеулі на презентації», - сказала письменниця.
Раніше про смерть письменниці повідомили видання Le Figaro і Twitter-аккаунт, підписаний як сторінка міністра культури Франції Франсуа Ніссен. Свою посаду в уряді Ніссен посіла 17 травня 2017 року, до цього вона керувала видавництвом Actes Sud, в якому друкувалися твори Алексієвич.
Нобелівська премія з літератури 2015 року була присуджена Алексієвич «за її поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час».
Алексієвич - лауреат багатьох літературних премій. Серед її творів книги «У війни не жіноче обличчя» (1985), «Чорнобильська молитва» (1997), «Час секонд хенд» (2013).
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