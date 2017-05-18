  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Французькі ЗМІ «похоронили» письменницю Світлану Алексієвич

    • Сьогодні, 13:21
    • Розсилка
    Світлана Алексієвич
    Світлана Алексієвич

    Лауреатка Нобелевської премії з літератури спростувала повідомлення про свою смерть

    Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич спростувала повідомлення про свою смерть.

    Про це повідомляє РБК.

    «Кому таке захотілося це поширювати навіть не уявляю. Мої книги перевели на корейську мову і я зараз в Сеулі на презентації», - сказала письменниця.

    Раніше про смерть письменниці повідомили видання Le Figaro і Twitter-аккаунт, підписаний як сторінка міністра культури Франції Франсуа Ніссен. Свою посаду в уряді Ніссен посіла 17 травня 2017 року, до цього вона керувала видавництвом Actes Sud, в якому друкувалися твори Алексієвич.

    Нобелівська премія з літератури 2015 року була присуджена Алексієвич «за її поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час».

    Алексієвич - лауреат багатьох літературних премій. Серед її творів книги «У війни не жіноче обличчя» (1985), «Чорнобильська молитва» (1997), «Час секонд хенд» (2013).

    Читайте також статтю: «Моя мама, баба – українки, я люблю Україну. Це теж моя земля» – Алексієвич

    Читайте також
    книги Нобелівська премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ