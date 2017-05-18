Французькі ЗМІ «похоронили» письменницю Світлану Алексієвич

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Світлана Алексієвич

Лауреатка Нобелевської премії з літератури спростувала повідомлення про свою смерть

Лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року Світлана Алексієвич спростувала повідомлення про свою смерть.

Про це повідомляє РБК.

«Кому таке захотілося це поширювати навіть не уявляю. Мої книги перевели на корейську мову і я зараз в Сеулі на презентації», - сказала письменниця.

Раніше про смерть письменниці повідомили видання Le Figaro і Twitter-аккаунт, підписаний як сторінка міністра культури Франції Франсуа Ніссен. Свою посаду в уряді Ніссен посіла 17 травня 2017 року, до цього вона керувала видавництвом Actes Sud, в якому друкувалися твори Алексієвич.

Нобелівська премія з літератури 2015 року була присуджена Алексієвич «за її поліфонічну творчість - пам'ятник стражданню і мужності в наш час».



Алексієвич - лауреат багатьох літературних премій. Серед її творів книги «У війни не жіноче обличчя» (1985), «Чорнобильська молитва» (1997), «Час секонд хенд» (2013).

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