Французький політолог пояснила, чому її співвітчизники позитивно ставляться до політиків, прихильних до Кремля

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Сесіль Вессьє

Французькі політики розуміють, що у Росії є гроші, - Сесіль Вессьє

Деякі французькі політики позитивно ставляться до Росії через бізнес-інтереси, – впевнена дослідниця Росії, французький політолог Сесіль Вессьє.

«Наприклад, Фійон каже, що у Росії немає демократії, там є проблеми, там авторитарний режим. Однак при цьому він вважає, що нас це не стосується, що ми можемо вести бізнес із Росією, що це приноситиме прибуток. І якщо така співпраця приносить гроші або партіям, або бізнесу, то така взаємна співпраця може бути можливою», – зазначає політолог.

Втім, за словами дослідниці, 85% жителів Франції не підтримують режим Кремля.

«Навіть ті, які кажуть, що Путін – це сильний лідер, на запитання, а чи вони самі хотіли б, щоб подібний лідер був президентом Франції, відповідають негативно. Мовляв, це для росіян, не для нас. Люди наші знають, що в Росії майже жодних прав людини не лишилося, немає ніякої свободи тощо», – стверджує Сесіль Вессьє.

Детальніше читайте: Автор книги «Мережі Кремля у Франції» Сесіль Вессьє: Вас мало підтримує ЄС? Після виборів у Франції і Німеччині вам так не здаватиметься