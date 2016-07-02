Французький політолог: Україна отримала багато від ЄС, не треба скаржитися

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Сесіль Вессьє

Ми не відправлятимемо війська на захист України, якщо російські війська дійдуть до Одеси – Сесіль Вессьє

Сьогоднішня підтримка Європи і США може здатися Україні набагато сильнішою, аніж те, що, можливо буде відбуватися на міжнародній арені за кілька місяців. Немає жодної певності в тому, чи збереже Франція санкції проти Росії в разі перемоги пропутінського кандидата. Про це в своєму інтерв’ю «Главкому» зазначила французький політолог і дослідниця Росії Сесіль Вессьє.

«Ніхто не може бути впевненим, що буде хоча б мінімальна підтримка, що буде підтримано договір про Східне партнерство з Україною. Розумієте, Україна отримала набагато більше від ЄС, ніж могло здаватися на перший погляд. Бо в ЄС є Польща, країни Балтії. Франція поводилася прекрасно. Вона не продала Росії «Містралі». Олланд, якого дуже сильно критикують, не прийняв Путіна. Наш глава МЗС зараз дуже критикує Путіна, каже, що Росія завжди бреше», – стверджує експерт.

За словами Сесіль Вессьє, вкрай важко передбачити ставлення французів до конфлікту між Росією і Україною через шість місяців, це залежатиме від того, хто переможе на виборах у Франції.

«Якщо це буде Марін Ле Пен, вона одразу скаже, що, мовляв, давайте вийдемо з Євросоюзу. Буде криза і у Франції, і у Євросоюзі. Тобто буде такий бардак, що ніхто не матиме часу займатися Україною. Якщо буде Фійон, скоріше за все, він визнає наявність проблем, але наголосить на тому, що ми повинні займатися безробіттям. Тобто піде геть від слизьких питань. Водночас він скаже, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну, проте додасть, що нам потрібно розмовляти з Росією, вести з нею бізнес тощо. Розумієте, ми не відправлятимемо війська на захист України, якщо російські війська дійдуть до Одеси», – зазначила політолог.

Детальніше читайте: Автор книги «Мережі Кремля у Франції» Сесіль Вессьє: Вас мало підтримує ЄС? Після виборів у Франції і Німеччині вам так не здаватиметься