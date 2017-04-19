Французький школяр взяв у заручники вчителя і однокласників через коментарі у соцмережах

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Озброєний ножем і сокирою хлопець став погрожувати розправою всім, хто перебував у класі

У східному передмісті Парижа Монтре 17-річний ліцеїст взяв в заручники вчителя і однокласників, повідомляє Le Parisien.

Повідомляється, що озброєний ножем і сокирою хлопець став погрожувати розправою всім, хто перебував у класі. Через годину переговорів вчителю вдалося переконати юнака здати зброю.

За інформацією видання, підліток був затриманий поліцейськими. В ході допиту він пояснив свої дії реакцією на коментарі його однокласників в соцмережах.

Як повідомлялось, у Греції розбився вертоліт з військовими. У результаті чотири армійські офіцери загинули і один отримав поранення. За даними військових чиновників, вертоліт Huey UH-1H здійснював патрулювання кордону. Після того, як армія втратила зв’язок з вертольотом, причини падіння якого наразі невідомі, у прилеглій місцевості розпочали розширену пошукову операцію.