Franklin Templeton продав половину своїх українських держоблігацій

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Керуючий портфелем Franklin Templeton Майкл Хейзенстаб

Вихід з українських паперів відповідає новій стратегії Franklin Templeton, які переорієнтовуються з Європи на ринки Латинської Америки

Американський інвестфонд Franklin Templeton, що інвестує в акції ринків, які розвиваються, за останній рік продав половину держоблігацій України, скоротивши їх частку всього до 3%, або $ 1,2 млрд, свого портфеля, пише Bloomberg, передають Ведомости.

Franklin Templeton в 2013 р купив держоблігацій України на $ 7 млрд. У 2015 році керуючий портфелем Franklin Templeton Майкл Хейзенстаб був активним учасником переговорів про реструктуризацію українського держборгу після зміни влади в країні і зміг домогтися порівняно сприятливих умов для кредиторів. За підрахунками Bloomberg, з моменту реструктуризації українські папери принесли фонду 12% доходу.

Вихід з українських паперів відповідає новій стратегії Franklin Templeton, які переорієнтуються з Європи на ринки Латинської Америки. Так, в кінці 2016 року фонд завершив продаж облігацій Польщі, купивши значні пакети акцій Бразилії, Аргентини та Колумбії, номіновані в місцевих валютах.

Цього року Хейзенстаб написав дослідження, в якому похвалив владу Бразилії і Аргентини за рішучий відхід від політики протекціонізму. Керівництво України, навпаки, не змогло рішуче реформувати економіку після революції 2014 року, пише агентство.