Freedom House: В Україні покращилася ситуація зі свободою ЗМІ

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Засоби масової інформації

Експерти занепокоєні обмеженнями уряду України на роботу російських меді

В Україні останні демократичні здобутки поліпшили ситуацію зі свободою засобів інформації в цілому. Це відзначили аналітики міжнародної правозахисної організації Freedom House у щорічному звіті «Свобода преси-2017».

Водночас сумніви експертів щодо зобов’язань уряду підтримувати незалежність ЗМІ викликають обмеження на роботу російських медіа та «сприяння патріотичному телемовленню».

«Зіткнувшись із контрольованими Кремлем ЗМІ, які поширюють дезінформацію та підривають легітимність української влади, уряд у Києві, як і раніше, продовжує обмежувати доступ до численних російських засобів масової інформації та забороняти в’їзд до країни десяткам російських журналістів», – йдеться в прес-релізі.

Окупований Росією Крим правозахисники включили до десятка країн і територій із найгіршим рейтингом свободи ЗМІ в світі, поруч із Азербайджаном, Кубою, Екваторіальною Гвінеєю, Еритреєю, Іраном, Північною Кореєю, Сирією, Туркменістаном і Узбекистаном.

Як свідчить останнє видання щорічної доповіді Freedom House, у 2016 році світовий рівень свободи преси впав до найнижчої позначки за останні 13 років через безпрецедентні загрози, яких зазнають журналісти та мас-медіа в провідних демократичних державах, масові переслідування в авторитарних країнах, а також рух Росії та Китаю в бік посилення їхнього впливу за межами своїх кордонів. Зокрема, «Росію часів Володимира Путіна» у Freedom House назвали «першопрохідцем у глобалізації державної пропаганди».

Раніше дослідження на схожу тематику оприлюднила правозахисна група «Репортери без кордонів». У своєму World Press Index ця організація проаналізувала рівень свободи засобів інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу. Україна посіла в цьому рейтингу 102-ге місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

«Репортери без кордонів» також заявляють, що свобода засобів інформації все частіше перебуває під загрозою не лише в країнах із авторитарними режимами, а й у країнах, які вважаються моделями демократії.

Джерело: Радіо Свобода