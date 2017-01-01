Freedom House зобразила Україну без Криму (ФОТО)

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Правозахисники не віднесли Крим до території України

Міжнародна правозахисна неурядова організація Freedom House, яка займається підтримкою та дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини, своє чергове дослідження проілюструвала картою, на якій Крим не відноситься до території України.

Так, Крим на інфографіці зображений синім кольором, як територія «несвободи». Уся інша частина України при цьому має жовтий колір, яким позначені території з рейтингом «частково вільна».

«Україна, як і у 2016-ому, отримала оцінку 3 (за шкалою від 1 до 7, де 7 - найгірший показник), та має рейтинг «частково вільна», – повідомляє організація. Freedom House не дає пояснення, чому Крим зображений відмінним від усієї іншої, в тому числі і неконтрольованої частини Донбасу, кольором. У вкладеному до посту у Facebook повному тексті звіту Крим згадується лише раз в передісторії до поточної ситуації в країні як окупована частина України: «Україна продовжує оговтуватися від безладдя, що супроводжувало відсторонення Віктора Януковича з поста президента у 2014 році, а також пов’язаної з цим кризи, спровокованої окупацією Росією Криму і військовою підтримкою сепаратистів на Донбасі, що на сході України».

Як повідомлялось, правозахисна організація Freedom House, яка обурилась через закриття телеканалу «Дождь» в Україні, відмовилась заступитися за «кримських диверсантів», яких схопило ФСБ.