Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба ВМС ЗСУ Фрегат «Гетьман Сагайдачний»

Судноремонтники до липня перевірять справність гвинтових механізмів і замінять бортову арматуру

У плавучий док суднорементного заводу в Чорноморську вперше став на профілактичний огляд фрегат «Гетьман Сагайдачний». Фрегат є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України.

«Основні роботи, які належить виконати судноремонтникам до липня - перевірка справності гвинтових механізмів, заміна бортової арматури, чистка і фарбування корпусу фрегата», - розповів журналістам старший помічник командира «Гетьмана Сагайдачного» Олексій Корецький.

Загальний кошторис ремонтних робіт - 14 мільйонів 500 тисяч гривень.

За словами голови правління Іллiчiвського судноремонтного заводу Михайла Дуднікова, судноремонтникам Чорноморська вперше доводиться здійснювати профілактичний огляд і ремонт військового корабля. Однак заводчани усвідомлюють всю відповідальність за своєчасне і якісне проведення робіт.

Уже в липні фрегат «Гетьман Сагайдачний» зможе повернутися на базу і приступити до виконання бойових завдань, додав Дудніков.

Джерело: Укрінформ