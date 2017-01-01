Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
- Сьогодні, 15:43
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Судноремонтники до липня перевірять справність гвинтових механізмів і замінять бортову арматуру
У плавучий док суднорементного заводу в Чорноморську вперше став на профілактичний огляд фрегат «Гетьман Сагайдачний». Фрегат є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України.
«Основні роботи, які належить виконати судноремонтникам до липня - перевірка справності гвинтових механізмів, заміна бортової арматури, чистка і фарбування корпусу фрегата», - розповів журналістам старший помічник командира «Гетьмана Сагайдачного» Олексій Корецький.
Загальний кошторис ремонтних робіт - 14 мільйонів 500 тисяч гривень.
За словами голови правління Іллiчiвського судноремонтного заводу Михайла Дуднікова, судноремонтникам Чорноморська вперше доводиться здійснювати профілактичний огляд і ремонт військового корабля. Однак заводчани усвідомлюють всю відповідальність за своєчасне і якісне проведення робіт.
Уже в липні фрегат «Гетьман Сагайдачний» зможе повернутися на базу і приступити до виконання бойових завдань, додав Дудніков.
Джерело: Укрінформ