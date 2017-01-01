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    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт

    • Сьогодні, 15:43
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    Фрегат &laquo;Гетьман Сагайдачний&raquo;
    Фото: прес-служба ВМС ЗСУ
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний»

    Судноремонтники до липня перевірять справність гвинтових механізмів і замінять бортову арматуру

    У плавучий док суднорементного заводу в Чорноморську вперше став на профілактичний огляд фрегат «Гетьман Сагайдачний». Фрегат є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України.

    «Основні роботи, які належить виконати судноремонтникам до липня - перевірка справності гвинтових механізмів, заміна бортової арматури, чистка і фарбування корпусу фрегата», - розповів журналістам старший помічник командира «Гетьмана Сагайдачного» Олексій Корецький.

    Загальний кошторис ремонтних робіт - 14 мільйонів 500 тисяч гривень.

    За словами голови правління Іллiчiвського судноремонтного заводу Михайла Дуднікова, судноремонтникам Чорноморська вперше доводиться здійснювати профілактичний огляд і ремонт військового корабля. Однак заводчани усвідомлюють всю відповідальність за своєчасне і якісне проведення робіт.

    Уже в липні фрегат «Гетьман Сагайдачний» зможе повернутися на базу і приступити до виконання бойових завдань, додав Дудніков.

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    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» став на ремонт
    Фото: прес-служба ВМС ЗСУ

    Джерело: Укрінформ

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