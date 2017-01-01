Фріланд вважає за необхідне відновлення діалогу із РФ

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Фріланд наголосила, що дуже добре знає Росію, оскільки прожила чотири роки в Москві

Новопризначений міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вважає за необхідне відновлення діалогу із Російською Федерацією.

Про це вона заявила у свій перший день на новій посаді.

«Я дуже сильно підтримую позицію нашого уряду стосовно важливості спілкування із усіма державами світу, включно із Росією», - сказала Фріланд.

Вона наголосила, що дуже добре знає Росію, оскільки прожила чотири роки в Москві.

«Я добре знаю Росію. Я отримала дуже багато задоволення від свого чотирирічного проживання у Москві. Обожнюю російську мову та російську культуру... Вважаю, що зі своїм минулим, пов’язаним із Росією, буду цінною складовою зусиль нашого уряду із відновлення діалогу там», - зазначила міністр.

Фріланд, однак, не стала коментувати свого статусу персони нон грата у Росії.

«Це питання до Росії», - відповіла вона на запитання про неможливість подорожі до РФ.

Нагадаємо: за рішучу підтримку України Росія у березні 2014 року заборонила в’їзд на свою територію Христі Фріланд разом із 12-ма іншими канадцями, серед яких 8 депутатів, три держслужбовці та президент Конгресу українців Канади.

Міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд, яка має українське походження, буде призначена міністром закордонних справ країни за рішенням прем'єр-міністра Джастіна Трюдо змінити склад уряду.

Джерело: Укрінформ