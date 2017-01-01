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    ФСБ долучила до справи Сущенка документи від українських відомств

    • Сьогодні, 19:58
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    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    Документи були запитані і отримані адвокатом Марком Фейгіним від українських відомств

    Слідче управління ФСБ Росії долучило до справи українського журналіста Романа Сущенка документи, запитані і отримані адвокатом Марком Фейгіним від українських відомств. У розпорядженні Укрінформу є копія відповідного повідомлення СУ ФСБ адвокату Фейгіну.

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    «Клопотання про залучення до матеріалів кримінальної справи копій довідки з Головного управління розвідки Міністерства оборони України, диплому про вищу освіту Сущенка Р.В. і додатку до диплому про вищу освіту Сущенка Р.В. з їх нотаріально завіреними перекладами російською мовою, задоволено», - йдеться у листі.

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    Раніше слідство відмовляло у залученні паперів, отриманих з України, зокрема, мотивуючи тим, що вони подані українською мовою. За словами Фейгіна, це було незаконно. Адвокатом був підготовлений і поданий нотаріально завірений переклад російською мовою.

    Нагадаємо, що Марк Фейгін також заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

    Як повідомляв «Главком», журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    8 лютого, у день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.

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