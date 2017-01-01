ФСБ доповіла про затримання одного з організаторів теракту в Петербурзі

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В Одинцовському районі Московської області затримано одного з організаторів злочину – вихідця з Центрально-Азіатського регіону Азімова Аброра Ахраловича

Федеральна служба безпеки Росії затримала одного з можливих організаторів теракту в петербурзькому метро 3 квітня – 27-річного уродженця Центральної Азії Аброра Азімова.

Як повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ Росії, «Федеральною службою безпеки РФ у рамках порушеної СК Росії кримінальної справи за фактом терористичного акту в метрополітені Санкт-Петербурга в понеділок в Одинцовському районі Московської області затримано одного з організаторів розслідуваного злочину, вихідця з Центрально-Азіатського регіону Азімова Аброра Ахраловича, 1990 року народження, який здійснив підготовку терориста-смертника (котрий вчинив вибух у метро) Акбаржона Джалілова».

«Наразі Аброра Азімова доправлено для проведення слідчих дій у Слідчий комітет Російської Федерації», – поінформували в ЦГЗ.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.