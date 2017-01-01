ФСБ назвала «завербованим бандерівцем» аспіранта МГУ, який вивісив український прапор

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Захар Сарапулов

Аспірант стверджує, що не цікавиться політикою і не обізнаний в українському питанні

Аспіранта МГУ Захара Сарапулова, якого затримала у Москві після проведення ним акції з вивішуванням українського прапору, співробітники ФСБ назвали «бандерівцем». Про це Сарапулов повідомив в інтерв’ю «Главкому».

Він розповів, що займається вивченням історії Куби і ніколи не займався українською тематикою. «Я займаюся історією Куби. Всі конференції, у яких я брав участь, були присвячені або Кубі, або Латинській Америці в цілому. Я був в Україні вже після початку збройного конфлікту, в гостях у своїх двоюрідних сестер у Житомирі. Це була проста поїздка до родичів», - сказав аспірант МГУ.

За його словами, під час допиту ФСБшники «переглядали фотографії на комп'ютері, побачили папку «Житомир» і відразу почали пресувати на тему: «Ти, напевно, бандерівець, тебе там і завербували».

Далі, побачивши фотографії з поїздки в Узбекистан, співробітники ФСБ почали лякати Сарапулова тим, що доведуть, що він мусульманський екстреміст.

Аспірант стверджує, що не обізнаний в українському питанні. «Я не є політичним активістом, а останній рік узагалі провів на Камчатці, працюючи в заповіднику, майже без доступу до інтернету. Політикою цікавлюся мало. Наприклад, у кубинській історії займаюся вивченням кубинських гуманітарних медичних місій в Африці», - сказав Сарапулов.

Нагадаємо, росіянина Захара Сарапулова затримали у Москві після проведення ним акції 18 березня. Аспірант МГУ вивісив з вікна гуртожитку власноруч зроблений прапор України, протестуючи проти масового мітингу-концерту на честь «приєднання Криму», який відбувався просто перед вікнами гуртожитку. Сарапулова затримали співробітники ФСБ МГУ, які працюють безпосередньо у вузі. Під час інтерв’ю з росіянином також на кілька годин затримали і українських журналістів. За допомогою погроз ФСБшники змусили Захара підписати згоду на співпрацю, що передбачає, зокрема, обов’язок передавати потрібну спецслужбам інформацію.