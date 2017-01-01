ФСБ вербує бойовиків «ЛНР» на війну в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Агенти ФСБ РФ на Донбасі продовжують вести активну роботу із залучення бойовиків «ЛНР» з числа місцевих жителів до участі у військовому конфлікті на території Сирії. Про це повідомляє народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Зокрема, представники ГО «Союз добровольців Донбасу» (ватажок - А.Бородай) і «Союз козаків - воїнів Росії і зарубіжжя» (ватажок - депутат Держдуми РФ В.Водолацький, представник на Донбасі - В.Лісіцин) проводять відповідну агітацію серед членів «козацьких формувань» в «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

За даними групи «ІС», бойовикам пропонують високу оплату (близько 300 тис. рублів) за участь в бойових діях в Сирії.

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн переконаний, що дії російського керівництва становлять більшу загрозу глобальній безпеці, ніж злочини терористичного угруповання «Ісламська держава».