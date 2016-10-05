ФСБ виловлює росіян, нібито причетних до «Правого сектору »

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Правий сектор

Порушено справи проти п'яти громадян Росії

Слідчим комітетом Росії спільно з ФСБ і МВС РФ проведено комплекс слідчо-оперативних заходів, в ході яких отримані дані, що свідчать про причетність ряду громадян Росії до діяльності «Правого сектору». Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

«На підставі цих даних порушено кримінальні справи стосовно п'ятьох громадян Росії: Ігоря Чудінова, Геннадія Хамраеєва, Георгія Стоцького, Романа Стрігункова і Олександра Валова. У їхніх діях вбачається ознаки злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 282.2 КК РФ (керівництво діяльністю екстремістської організації і участь в ній)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, всі п'ятеро росіян нібито підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму. СК РФ повідомляє, що у різний час ці громадяни покинули Росію і попрямували в Україну, де нібито вступили до лав «Правого сектора». «Залежно від посади кожен з них виконував певні завдання в інтересах цієї організації. Чудінов як заступник командира одного з бойових структурних підрозділів Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», а Хамраєв як боєць названого підрозділу брали активну участь в каральних операціях проти мирного населення самопроголошених ДНР і ЛНР. Стоцький, Стрігунков і Валов стали активістами «Правого сектора» і систематично брали участь в мітингах, ходах і інших суспільно-масових заходах цієї організації. У мережі Інтернет вони вели пропаганду ідеології, цілей і завдань «Правого сектора», ідеалізуючи діяльність керівників і активістів згаданої екстремістської організації», - йдеться у повідомленні СК РФ.

Російські правоохоронці заявляють, що «робота зі встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності учасників організації «Правий сектор», незалежно від їх громадянства, буде продовжена».