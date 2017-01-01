ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох громадян України

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Громадяни України нібито оголошені в Росії у розшук за вчинення злочинів

Співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на адмінмежі з окупованим Кримом затримали двох громадян України, нібито оголошених в федеральних розшук за вчинення злочинів. Про це повідомила в понеділок прес-служба ФСБ.

«Співробітником прикордонного контролю виявлено громадянина України 1991 р.н. При перевірці документів іноземця контролеру стало відомо, що 26-річний чоловік оголошений у федеральний розшук за ініціативою органів внутрішніх справ міста Севастополь», - повідомили в прикордонному управлінні ФСБ.

За даними російської спецслужби, громадянин України підозрюється у крадіжці дорогого золотого ланцюжка, яку він нібито зірвав з потерпілої, а потім зник з місця події і пізніше виїхав з Криму в Україну. Підозрюваному загрожує кримінальне переслідування відповідно до частини 1 ст. 161 КК РФ, максимальна міра покарання за вказане діяння передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

На виїзному з Росії напрямку в пункті пропуску Армянськ була затримана громадянка України.

«В процесі оформлення документів громадянки України співробітник управління встановив, що пред'явник з недавнього часу оголошений у федеральний розшук за підозрою в скоєнні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 303 КК РФ «Фальсифікація доказів», - зазначили у ФСБ.

За даними відомства, громадянка України надала в органи ФМС неправдиві відомості та фіктивні документи для отримання російського громадянства.

Затримані передані правоохоронцям, їм обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Ведуться слідчі дії.

Джерело: РИА НОВОСТИ